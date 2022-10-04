頭份市長羅雪珠連日偕同市代表及里長探視轄內百歲人瑞。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠連日偕同市代表及里長探視轄內百歲人瑞。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

4日正是重陽節，頭份市長羅雪珠為表對長輩的關懷及敬重，從9月30日起至4日，連續多日偕同多名市代表、里長探訪市內百歲人瑞，並致贈重陽節禮金及紀念品，祝賀長輩身體健康、闔府平安。

頭份市公所表示，目前頭份市年滿80歲以上之市民共有4023位，公所致贈膠原蛋白3D彈力抗菌枕，百歲人瑞則有19位，市公所致贈每人一件羊駝被，讓長輩夜夜好眠、歲歲康泰。

羅雪珠表示，頭份市人口10萬餘人，居全縣之冠，市公所致力推動社區關懷據點、長青課程、銀髮智能照護等多項樂齡服務，要給長輩關心，更要讓長輩開心，今年也訂定「苗栗縣頭份市高齡長者居家環境安全改善補助辦法」，補助設籍或實際居住頭份且年滿80歲以上長者家庭，裝設浴廁扶手及止滑墊，以降低長輩在家中浴廁跌倒風險，讓頭份成為能讓長輩安老樂老的宜居城市。

在19位百歲人瑞中，濫坑里101歲的黃洪緞妹平日茹素，談吐流利、身體健朗，每天維持著早睡早起的生活習慣，早上5點起床後就在家附近散步，除了幫忙照顧身障的孫子，還會負責煮飯、洗衣、洗澡等家事，令人不禁佩服老人家的辛勤，也讚賞她的養生得宜！