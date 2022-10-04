歐洲股市周二早市走在連續第三個交易日攀升的路上，投資人搶購遭到壓低的科技股、旅遊休閒股，另外也期待今日稍晚將公布的生產者通膨資料。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤上漲7.06點或1.81%，為397.89點，觸及自9月23日以來的最高水準；歐股同時也追蹤了華爾街隔夜的強勁反彈。

倫敦富時100指數上漲1.4%，延續了前一個交易日的漲勢；周一英國執政黨決定收回了有爭議的減稅方案，帶動了股匯上揚。

Stoxx 600所有板塊都呈現上揚，其中旅遊休閒股領漲2.8%。債券殖利率下滑，也帶動科技股上漲2.4%。

西卡(Sika)大漲4.2%；該瑞士化學產品製造商上調了全年銷售預期，並對去年從巴斯夫(BASF)收購的部分業務，啟動了出售程序。

周二稍晚將公布的生產者價格指數(PPI)，預計將進一步上升，8月年增率可能飆升至43.1%。

上周公布的歐元區9月消費者物價指數(CPI)升至10%，創下歷史新高，強化了人們對於本月稍晚再次大幅加息的預期。