女神許維恩去年與小6歲男星王家梁登記結婚後，大手筆買下百坪豪宅，不時高調放閃分享婚房，還自曝裝潢耗費200萬元，令粉絲看了都相當羨慕。豈料，許維恩最近被眼尖網友揪出背山寨包，掀起爭議，今（4）日下午她本人也大方認錯，承諾「不會再背它了」；意外的是，網友反應很不一樣，認為她又不是罪大惡極，紛紛留言安慰：「自己喜歡就好」。

許維恩日前和好友們出遊，溫馨聚會卻被網友揪出她的包包有問題，在大合照中許維恩背了一款乍看像是英國精品「BURBERRY」的包款，但上頭英文字則印著「BUREEBRY」，拼法不同外還撞款淘寶網便宜包包；許多網友很訝異許維恩背山寨包，因為她都能大手筆買房裝潢等，對此不免感到十分意外。

許維恩被眼尖網友揪出背山寨包，事後她也發文道歉認錯。(圖/ 摘自康茵茵IG、摘自淘寶網)

在背山寨包消息越滾越大後，許維恩今日下午在臉書發文道歉，上傳一張抱著包包的自拍照，承認自己背山寨包包，表示之後不會再背了，最後再誠心地和粉絲說對不起；畫面中許維恩表現出有點捨不得的模樣，從道歉文中她還偷偷稱讚這包包功能，「裡面防水，可放泳衣」，感覺得出來她其實很珍惜此包。

沒想到廣大網友在許維恩道歉後，態度有了不同變化，從一開始輿論認為她是藝人怎麼背山寨包，到紛紛留言安慰她：「背名牌說炫富，背不是名牌又要被酸，做人好難」、「自己喜歡就好」、「為什麼要道歉，自己用的東西，何必在乎別人的眼光」、「現在翻玩的東西很多，真的無所謂」。