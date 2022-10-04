俄羅斯總統普丁9月30日宣布將烏克蘭4州併入俄羅斯領土，莫斯科舉辦演唱會慶祝。

俄羅斯總統普丁上周宣布正式將包括盧甘斯克（Luhansk）在內等烏克蘭4州納入領土，不過克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨（3）日被記者要求說明究竟併入哪些領土時，培斯科夫竟表示還在確定、「還要諮詢」，讓外媒評論俄羅斯根本沒有控制住宣稱併入的所有領土。

普丁9月30日正式與在烏克蘭盧甘斯克、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、赫松（Kherson）4州安插的首長簽署條約，將這4州併入俄羅斯，普丁開心地與4州首長合影，莫斯科紅場也舉辦愛國音樂會大肆慶祝。

俄羅斯總統普丁9月30日宣布將烏克蘭4州併入俄羅斯領土，莫斯科紅場舉辦演唱會慶祝。（圖／路透社）

不過據英國《衛報》（The Guardian）等外媒報導，克里姆林宮發言人培斯科夫昨日被記者要求說明普丁上周稱擁有的烏克蘭領土究竟有哪些時，他回答頓內茨克州及盧甘斯克州整體都屬於俄羅斯領土，不過當提到烏南的札波羅熱州和赫松州時，他竟回答還要「諮詢」當地民眾意見。

「我們將會繼續與民眾諮詢赫松與札波羅熱的邊界。」他補充說明：「毫無疑問，任何佈局都僅將取決於住在特定地區民眾的意願。」

當被記者進一步要求說明時，他回答：「這是目前的最終答案。」

俄羅斯總統普丁9月30日宣布將烏克蘭4州併入俄羅斯領土，莫斯科紅場舉辦演唱會慶祝。（圖／路透社）

《衛報》形容，培斯科夫的「驚人」答案顯示莫斯科也不清楚他所宣稱的國際邊界在哪裡。

報導指出，俄軍並未控制札波羅熱州的大部分區域，包括它的同名大城「札波羅熱」，同時間烏軍也不斷朝赫松州推進，使俄軍能否持續控制該區域受到質疑。

在烏克蘭持續反攻下，俄羅斯宣稱擁有的烏克蘭領土並不穩固。

《衛報》指出，培斯科夫的發言只是克宮的最新一起「尷尬」事件，上周多名高官抨擊俄羅斯軍方領導無能，無法阻止烏軍反攻。普丁盟友、車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）發文指出，「我不知道國防部怎麼報告的，但我個人的看法是要採取更激烈的手段。」他暗示應該擴大動員，或是使用低當量核武。

針對卡狄羅夫的發言，培斯科夫稱卡狄羅夫只是情緒激動，呼籲在愈艱困的時期愈要排除情緒，訴諸客觀評估。