台積電與韓廠三星在晶圓代工領域競爭激烈，三星6月底宣布3奈米晶片獨步全球量產後，今(4)日在其年度代工論壇活動中宣布，1.4奈米製程將在2027年量產，與台積電分庭抗禮。

三星發布新聞稿指出，隨著公司成功將最新的3奈米晶片投入量產，未來將進一步加強基於GAA(量產環繞閘極)的技術，計劃2025年推出2奈米製程，並在2027年推出1.4奈米製程。

到了2027年，三星規劃先進製程產能將比今年擴產三倍以上，除了德州泰勒(Taylor)的最新晶圓廠，還有四個晶圓代工據點，分別位於美國奧斯汀，以及南韓器興、華城與平澤。

此外，三星在產能投資方面，無論市況如何，都會優先打造無塵室，無塵室準備好後，晶圓製造設備即可再安裝，將視未來需求彈性設置。

但電子產品需庫存增加、晶片價格下跌影響，三星保守看待銷售前景，三星半導體部門負責人慶桂顯（Kyung Kye-hyun）說，今年下半年的半導體銷售預期，已自4月時的預估值下調32%。證券公司原預估三星下半年半導體銷售額為67兆294億韓元，若計算慶桂顯談及的「32%」下修幅度，下半年三星半導體銷售額將縮減至45兆韓元左右。

至於台積電則在8月底宣布，2奈米製程將於2025年量產，市場人士認為，由於台積電技術領先，在晶片品質與進度仍領先三星。