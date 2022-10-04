日劇《為親愛的我致上殺意》改編自銷量超過130萬冊的同名漫畫，由傑尼斯團體「Hey! Say! JUMP」成員山田涼介主演，故事描述抱持「人生快樂就好」的大學生浦島英二，其實背負著自己是連環殺人犯之子的沈重秘密，更意外發現自己擁有雙重人格，而「另一個自己」似乎與獵奇慘死的女大生凶殺案有關。

這次挑戰具有雙重人格的角色，山田涼介表示，詮釋暗黑的人格對他而言相對容易一些，反而在詮釋正常人格時，會著重這個人格各種情感的細節，令他覺得更具挑戰性。而拍攝該劇的期間，他還得同時兼顧偶像工作，不只遇到新曲宣傳期，還有巡迴演唱會，讓山田涼介忍不住笑說：「同時身兼3個角色，我有些部分有點混亂，有時某些地方無法馬上切換。」

劇中另一個破解謎團的要角，是原著漫畫中沒有的原創角色，由川榮李奈演出，在拍攝完晨間劇之後長達5個月沒有接戲的她，透露自己在家什麼都不做的超廢生活，除了做家務、看電視跟電影，甚至有時過到不知道今天是星期幾。首度與山田涼介合作，他們一開始超害羞，在拍攝戲劇海報時幾乎沒有眼神交流，後來是靠玩猜謎變熟，2人在劇中也會合作解開事件的謎底。《為親愛的我致上殺意》本周四（6日）起，每週四在KKTV跟播。

還有另外一位傑尼斯人氣偶像「Snow Man」成員目黑蓮主演的新戲《silent》，描述女主角青羽紬（川口春奈飾）與高中的戀人佐倉想（目黑蓮飾）在分手8年後重逢，意外得知他因病失去聽力，讓紬陷入昔日戀人與現任男友的複雜感情之中。川口春奈表示，該劇所呈現的世界觀很吸引她，青羽紬是一個對自己生活很有想法、很堅定的女性，會很期待她如何面對與成長。

而為了詮釋失聰的角色，目黑蓮也在1年前開始學習手語，越學越覺得有趣，常常追著手語老師問問題，甚至還在咖啡廳嘗試用手語點自己喜歡的「抹茶星冰樂」，他透露自己在讀首集劇本時就哭了，認為佐倉想是一個非常溫柔的角色，在失去聽力後，想必想了很多事情，很期待他之後的變化，希望能把自己第一次閱讀劇本時所感受到的興奮帶給觀眾。《silent》本周五（7日）起，每週五在KKTV跟播。