勞工血汗錢賠了了！中廣董事長趙少康今(4日)在臉書發文示警「注意！蔡政府剛剛幫你賠了17,000元」，他指出，今年政府基金投資績效慘不忍睹，勞動基金累計到8月底已經虧損超過3200億元，平均每位勞工的退休金，都倒賠了17,000元，結果光今年就把前兩年的收益賠光，大酸「有政府，會賠錢」。

《美麗島雜誌》前總編輯紀萬生日前就曾痛批，這些勞動基金都是民眾將來養老所需，卻被政府拿來護盤，在外資狂賣超過1兆元，世界總體經濟趨勢已變熊市的情況下，蔡政府護盤動作簡直是「拿別人的拳頭去打石獅子」。他更譴責總統蔡英文沒收了國安基金管理委員會的專業判斷，直指這其中有「可疑的人謀不贓」。

趙少康直批，行政院長蘇貞昌曾把勞動基金的收益當成蔡政府政績，用「政府剛剛幫你賺了1萬元」哏圖大內宣，甚至蔡政府動輒就把股市上萬點掛在嘴上，好大喜功四處宣揚，那麼現在把勞保、勞退基金投入護盤，導致嚴重虧損，讓全體勞工被套牢，民進黨就必須概括承受。

他感嘆，很多年輕朋友薪水不高，因為想多賺點錢投資股市，錯信蔡政府拼經濟有成，結果光今年就把前兩年的收益賠光，原本的苦日子過得更苦了。所以年輕朋友千萬不能再錯信民進黨政府畫的大餅，有政府、會賠錢，幫你把錢賠光光！