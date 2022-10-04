萊爾富指定零食、飲料最低下殺5折。（萊爾富提供）

全家與古娃娃聯名推新口味霜淇淋，還有限量的黑色脆皮餅皮。（全家提供）

7-11推哈根達斯新口味折扣，活動到11月1日。（7-11提供）

鎖定國慶連假商機，超商觀察民眾放假除買咖啡提神外，飲品及啤酒等銷量也較平日成長約5成，因此針對出遊或宅家過節必備的零嘴推下殺5折優惠，2件飲料抽抽樂最大獎1折；另秋老虎持續發威，解熱冰品夯賣，業者主打知名品牌和網紅聯名款新品，預期業績再攀1至2成。

OKmart 8日至10日推會員限定大杯莊園級美式及拿鐵買二送二促銷，恰逢品牌生日月，即起至19日買指定飲料、糖餅任2件可玩抽抽樂，最低1折價就能帶回家，OKAPP專屬的OKmall於7日至10日祭大份量優惠，包含波蜜一日蔬果紫色蔬果汁10瓶240元等，預期連假期間現煮咖啡、糖餅等業績較平日成長約達2成。

萊爾富同樣8日至10日有飲品好康，現煮檸檬咖啡系列買8送8，最多直接現省640元；另10日當天再加碼推出大杯美式買8送6、拿鐵買8送5。7日至11日買零食、飲料、啤酒等指定商品下殺5折起，最受歡迎的海尼根也有6入組209元優惠價。

全家觀察消費者秋日味蕾偏愛濃郁口感，與古娃娃點心品牌WA!COOKIES共同研發，一口氣推4種新口味，其中「海鹽焦糖」以海鹽牛奶的鹹味交織濃厚乳香，搭配苦甜焦糖，一口可嘗到多層次口感，搭配限量黑色霜淇淋脆皮餅皮，相當適合打卡，11月19日前新品嘗鮮價45元，即起至11月19日買新品僅45元，5至7日APP隨買跨店取5支只要168元。

7-11則推哈根達斯新口味，包含「黑糖奶茶x香草巧脆」等，11月1日前購買迷你杯、雪糕全系列享單件79折、2件以上69折優惠，加購49元可換購限量「香草保冷袋」。另6日起至10日於門市買CITY CAFE大杯熱美式／大杯熱拿鐵等，同品項第二杯半價，冰黑糖珍珠燕麥奶第二杯10元。飲酒過量有害健康。