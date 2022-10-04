為期14天的2022桃園大數據應用展，7日起至20日在青埔置地廣場1樓展出。(資科局提供／蔡依珍桃園傳真)

為期14天的2022桃園大數據應用展，7日起至20日在青埔置地廣場1樓展出，以AR擴增實境、互動體感體驗等虛實整合，呈現桃園智慧城市亮點建設及相關大數據應用成果，帶領民眾由數據治理看到桃園的未來，現場還有AI幫你看面相、智慧體適能檢測等，展現科技多元樣貌。

資訊科技局長余宛如表示，桃園大數據應用特展以「桃園前世今生」及「桃園未來」為2大主軸，規畫「城市數據」、「桃園數據力」、「數據互動」、「企業數據力」等4大展區，透過市政治理的城市亮點數據，展現桃園城市的進步力，現場也有數據互動體驗，促進公民參與市政決策。

余宛如說，活動也特別邀請與市府合作且有數據分析及互動相關成果的企業共同策展，有「微軟」AI幫你看面相、「宇康醫電」智慧體適能檢測、「桃園航空城公司」智慧運籌示範平台之交通及能源實證成果等，歡迎市民朋友相揪來體驗智慧數據的神奇魅力。

為鼓勵民眾踴躍參觀，展覽期間只要加入「市民卡紅利桃子」會員，並至4大展區參與互動體驗取得4款QRcode集章，即可獲得藍牙防丟器、多功能工具筆、旅行收納硬殼收納包等每日限量好禮，或兌換紅利桃子點數50點到桃園在地特約商家折抵消費，1點等於1元，增加生活小確幸。

桃園市長鄭文燦表示，資料治理是智慧城市的基石，也是推動資通訊產業轉型的動能，桃園市政府推動智慧城市，自104年開始運用大數據分析於市政治理，在國發會「亞洲・矽谷」計畫架構下，由桃園市政府資訊科技局打造全台第一個以混合雲架構的市政資料治理暨大數據分析平台，來提高桃市府的數位韌性，解決資料跨局處移轉的問題，加速市政決策效率。市府已先後執行超過200項智慧城市計畫，將數據資料結合AI、物聯網等技術，落地應用在智慧交通、智慧水資源管理、環保、海洋保育、智慧教育與智慧醫療...等，像是智慧路燈、智慧教室、空氣盒子等應用服務，提升市民生活品質，希望透過2022桃園大數據應用展平台，呈現桃園累積的豐碩成果。

除了置地廣場一樓的展區外，桃園市政府將於10月15日及10月16日假桃園和逸飯店舉辦4場「未來數據座談會」，主題分別為智慧治理大數據、智慧健康大數據、智慧生活大數據及創新創業大數據，邀請在數據治理有經驗的各領域產、官、學界代表進行交流對話，共同描繪桃園在未來的數據發展願景與方針。