安慶圳大排治理工程開工，解決雲林縣虎尾地區淹水問題。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善為解決虎尾地區淹水問題，4日率縣水利處相關人員會勘安慶圳大排及溪埔子中排，張麗善表示安慶圳大排為虎尾重要的排水渠道之一，但通水斷面不足，無法負荷豪大雨所帶來的即時水量，此工程將拓寬渠道斷面，可降低周邊約20公頃的淹水面積。

張麗善4日會同虎尾鎮公所、虎尾鎮民代表會、規畫設計單位及承攬廠商，於縣道雲89-1辦理「安慶圳大排及溪埔子中排治理工程」開工動土典禮，向地方居民說明有關安慶圳大排鄰近淹水問題及解決方案。

張麗善表示，安慶圳大排為虎尾重要的排水渠道之一，近年來颱風豪雨造成虎尾地區積淹水情形，影響道路設施及經濟產業損失，規畫報告顯示當地積淹水主因是安慶圳大排通水斷面不足，無法負荷豪大雨所帶來的水量，導致排水滿溢至周邊，造成淹水災害。

縣水利處說，安慶圳大排於2018年由第5河川局先行整治，後續工程經縣府團隊向經濟部水利署極力爭取經費，2020年度獲水利署補助，並於2021年度歷經多次協調及多方面設計考量後，完成相關發包作業。

安慶圳大排第2期治理工程，排水路改善長度505公尺，兩側現況多為農地，以渠道拓寬放置進行改善，渠道拓寬後可使周邊農田排水順利匯入，經統計能降低排水系統周邊約20公頃的淹水面積，保護附近居民免於生命財產損失。

縣水利處提到，張縣長任內積極向中央爭取補助經費，除改善虎尾地區排水解決淹水問題，也爭取到水林鄉3案、口湖鄉6案的防汛道路改善工程，未來將持續投入經費，改善其他鄉鎮防汛道路，讓民眾進出村落可以更安全便利。