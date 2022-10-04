工研院AI智慧監測 助塑膠製品減廢30％

塑膠回收再利用技術的應用已漸趨多元，仍難以達到全面回收，因此必須配合產線源頭減廢，雙管齊下。在經濟部技術處科技專案支持下，工研院研發射出成型智慧監測系統，經過實測，可有效提升產品良率3％，減少30％的不良塑膠廢品，達到製程減碳目的。

過去塑膠產品射出成型的過程中，會產生廢料及不良品，根據統計，國內事業單位每年約產出24萬公噸塑膠廢棄物，僅約28％回收，其餘則焚化處理，造成環境負擔。工研院研發射出成型智慧監測系統，可藉由源頭減廢，提高資源化比重。

工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，射出成型設備的參數影響良率及塑膠廢品的產生，過往靠人工經驗調整，必須不斷試錯，加上人工抽檢成品，耗損大量時間及人力，也產生較多的不良塑膠廢品。

朱俊勳指出，射出成型智慧監測系統在塑膠高溫熔化、加壓成型的過程中，能即時感測設備與模具的壓力、溫度變化，再透過AI人工智慧輔助運算數據，執行生產履歷管理、製程能耗監測、可視化調機、品質虛擬檢測等數位化線上作業，設備業者因此能將射出成型機的單機功能升級到智慧成型解決方案，提升產品價值，應用廠商則可建立智慧成型產線，落實射出成品線上全檢。

射出成型智慧監測系統已結合台中精機生產的射出成型設備，成功導入中南部多家射出成型廠，經過實測，可有效提升產品良率3％、減少不良廢品30％，此外，還能導入後續的塑膠廢料回收產線，提升回收效率與品質。