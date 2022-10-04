隸屬全球奢侈品集團LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessey)，位於信義區微風南山48樓的CE LA VI Taipei全台最高高空餐酒館，10月11日至2023年3月31日止攜手知名甜點店nena by Gen Creative，結合其美式風格推出聯名下午茶，將「天空樹下午茶」以台灣在地食材，保留風味並調整甜度，展現獨特的高空美式下午茶體驗。品嚐美食之餘，還能享受世界知名大型娛樂場所與音樂季才可見的最高規格音響系統 Funktion-One的音樂環繞，搭配面對台北101且可俯瞰台北市景的至高點優勢，感受獨特48樓高空景致的午後悠閒氛圍。每套雙人份2180元+10%，附2杯飲料。

nena by Gen Creative為CE LA VI Taipei天空樹下午茶量身訂做5款美式甜點中，「白巧克力核桃布朗迪」被稱為是布朗尼的姊妹，選用法芙娜白巧克力並加入烤核桃製作而成，口感扎實不甜膩。「覆盆莓法式軟糖」以新鮮的覆盆莓加入果膠製成，入口即化又帶有水果的香氣。「蛋糕棒棒糖」將紅絲絨蛋糕壓製成球狀，再裹上黑巧克力醬，並撒上彩色的巧克力米，幻化成充滿童趣的棒棒糖。「手工餅乾」是傳統的美式花生醬手工餅乾，但加入台灣在地的花生，讓花生的風味更明顯，也依據台灣人的口味降低了甜度。

「好運餅乾」是在美國及加拿大中餐廳常見的餐後甜點，由麵粉、糖、香草及奶油製成，裡面包有幸運數字及短籤，希望透過這道甜點帶給客人好運，nena by Gen Creative特別為CE LA VI Taipei製作紅烏龍口味的好運餅乾，其紅色剛好符合CE LA VI Taipei的標誌色，以及帶來好運的紅色意象，裡面藏著一張內含幸運數字及短籤的好運籤，希望為客人們都帶來好運。

全新天空樹下午茶菜單，更集合經典美式鹹點，先從裹上地瓜粉炸過，再拌入特製辣醬，微酸微辣又開胃的「水牛城辣雞」開始；接著品嘗以自製辣紅腰豆豬肉醬，搭配莫扎瑞拉乳酪、切達乳酪與帕達諾乳酪，一起放入千層派烤製的「肉豆醬起士鹹派」。