據戴德梁行統計，2022年第三季土地交易量為新台幣521億元，重大土地交易以自用目的之工業土地為主，累積前三季交易量為為新台幣1271億元。戴德梁行表示，開發商自下半年起在全球景氣預測偏空、升息壓力持續及年底選前之觀望氣氛下，對於土地出手明顯較以往更為審慎，多檔住商類土地標售案皆以流標收場。第四季目前看來並無大規模土地標售，預估全年土地交易量估計將在新台幣1600～1800億元之間，重回2018年之水準，也將跌破十年均量1973億元。

戴德梁行指出，過去三年工業土地之全年交易量在新台幣510～586億元之間，今年工業土地需求依然暢旺，前9月累積交易量新台幣644億元已佔總交易量之過半比例，更一舉突破過去三年工業土地一整年才能累積之交易量。航空及國際物流產業在後疫情時代展開積極佈局，科技、生醫及傳產在全台持續購地擴充產能，為全球供應鏈大洗牌搶佔最佳戰略地位，使第三季工業土地交易量佔單季土地總交易量近八成，十大土地交易案件中，工業土地更佔了九件。

戴德梁行分析，開發商在過去三年的土地進貨量是以往累積五年才有的量，在升息、營建成本高漲及政府房地政策主導下，持續購地未必是目前開發商的優先策略，透過合建、都市更新或參與捷運場站土開等方式投入開發興建資金，與地主共創雙贏，反而是在地價、營建工料成本之高原期降低投資風險又能順應政府政策的營運策略。