2022年第三季台北市A級辦公大樓空置率為3.7%，較上季下降0.5個百分點，在新大樓尚未完工之前，企業租無屋仍為常態，空置率處低檔。然受到全球性經濟前景不明，在疫情逐步走向尾聲同時，卻也面臨俄烏戰爭未歇、物價飆漲及美元急速的強勢升息等陰霾，企業多採取保守發展策略應對，辦公大樓租賃需求力道呈現放緩態勢，租金水準持穩。

明年將有多棟辦公大樓將陸續完工，核心地段的舊A級辦公大樓面對競爭壓力及企業對ESG永續發展的重視，對其硬體升級將成趨勢，除了引進更節能的設備外，空間規畫重視社交活動與營造員工幸福感等都將使其改頭換面。

台灣人壽在第三季最後一日以新台幣63億元是自錦鋐企業手中購入桃園青埔廠辦大樓，一舉逆轉了今年投資市場原本可能連續三季量縮之局勢，第三季投資市場交易額為新台幣346億元，累積前三季投資交易量為新台幣964億元。

戴德梁行分析，以今年前三季的商用不動產買賣目的而言，雖然投資型占比65%仍高於自用型的35%，但俄烏戰爭加深國際間緊張情勢，加上COVID-19後疫情的餘威尚在，因應全球通膨的升息政策拖累了國際經濟發展腳步，也衝擊著台灣商用不動產的購買力，全球各界對於明年的經濟情勢看法普遍趨於保守，升息及經濟情勢之不確定對於投資目的之資產購置決策將產生較大之阻力，而以產業自用為目的之工商類不動產購置則影響不大。另一方面，投資型買方受到升息趨勢影響，預期租金報酬率利差將縮小，出價漸趨保守，買賣雙方價格認知差異擴大。戴德梁行預測明年的投資型買賣將持續緊縮，自用型比例則將明顯提高。