繼現貨市場大漲之後，美股期貨市場再接再勵，目前主要指數期貨漲幅都超過1%，那斯達克100指數期貨甚至大漲近2%。

目前道瓊指數期貨漲1.25%，報29,906點。標普500指數期貨漲1.46%，那斯達克100指數期貨漲1.8%。

在盤後焦點股方面，Rivian目前飆漲近8%。該電動車製造商在盤後宣布第三季產量達7,363輛，創下史上新高，全年可望達成25,000輛生產目標。今年前三季產量總計達到14,317輛，以此估算，Rivian第四季產量必須達到10,683輛，才有機會實現全年目標。

在今年第四季的第一個交易日，美股道瓊指數大漲765.38點或2.66%，標普500指數漲2.59%，那斯達克指數漲2.27%，從9月和第三季低迷不振的行情中得到喘息。

道瓊指數9月收跌8.8%，標普500指數月線跌9.3%，雙雙創下2020年3月以來最大單月跌幅。那斯達克指數月跌10.5%。

第三季道瓊指數收跌6.66%，連跌了三季，為2015年第三季以來首見。標普500指數和那斯達克指數季線分別下跌5.28%和4.11%，亦為連續第三季下跌，為2009年以來首見。

由於美國9月製造業數據意外疲弱，以及英國政府決定不取消45%的最高所得稅率帶動該國債息大跌，周一美國10年期公債殖利率下跌16個基點，報3.639%，盤中一度重挫26.31個基點，報3.5655%；上周一度站上4.109%，創下14年新高。

Global X ETFs投資長Jon Maier表示這是「跌深反彈」（relief rally），並警告不應該根據一日行情來判斷趨勢，「我不認為一天的反彈就會讓故事改變」。Maier表示，大盤走勢可能受到聯準會未來的決定影響。

周二市場將關注的新數據包括美國勞工統計局公布的職缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告。