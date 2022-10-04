「芳崗高鐵棧」為慶賀完工，近日舉辦「理想生活節」，總共吸引超過3500人參與。（柯宗緯翻攝）

芳崗建設推案「芳崗高鐵棧」近日完工。圖左為芳崗建設總經理林達標，右為興聯誠廣告總經理周惠賓。（柯宗緯翻攝）

「芳崗高鐵棧」為慶賀完工，近日舉辦「理想生活節」，總共吸引超過3500人參與。（柯宗緯翻攝）

高鐵左營特區有三鐵共構，交通便捷，加上左營新光三越、左營環球購物中心等百貨商場林立，生活機能完善，再加上台積電設廠紅利，帶動房市熱絡，「芳崗高鐵棧」大樓新案每坪站上5字頭，寫下區段新高，7、8月吸引600組賞屋客。近日舉辦芳崗理想生活節，邀請多組藝人獻唱、餐車市集，人氣爆棚。

芳崗建設董事長林達標指出，10年前買進557坪土地，作為「芳崗高鐵棧」基地，當時每坪進價約50萬，如今超過百萬元。他認為，近年房市受到缺工、缺料衝擊，營建成本只會愈漲愈兇，未來房價只會再漲更高。

興聯誠廣告總經理周惠賓指出，「芳崗高鐵棧」推出2~4房產品，基地面積約557坪、建蔽率34.51％、公設比37％，樓層規劃為1棟地上23層，地下4層建築，住家共有152戶、1戶店面，2~4房格局、坪數為28~53坪，總銷30億元，目前實價登錄成交價介於37萬至41萬元，未來有望站上5字頭。

「芳崗高鐵棧」為慶賀完工，現場多款實品屋設計大賞，近日舉辦「理想生活節」文創市集與獨立樂團接力演唱會，透過音樂、美食、文創與市民互動，慶賀完工喜悅，總共吸引超過3500人參與。