設計師Misc打造作品〈探探桃花巷〉，以桃花的意象，為巷內注入光與色彩。（張芷瑜攝）

繞進士林區街角處處有藝思，「台北街角遇見設計」今年計畫以「台北繞個路」為核心，首波作品10月現身士林區巷弄，將展至10月30日，文化局表示，此次邀請6組團隊帶來12件創作，透過燈光裝置、創意街牌、插畫、馬賽克磚等為街頭帶來驚喜，11月12日也預計走入信義區街道巷弄。

「台北街角遇見設計」計畫從2013年開始，10年來不斷透過設計深入台北街頭，今年則以「台北繞個路」為核心，並以「在士林遇見東南西北」為題，邀請6組創作團隊在士林慈諴宮周邊四大路及四小街，帶來12件街區創作，將展至10月30日，展期過後若居民願意保留，將會讓作品繼續留下。

文化局指出，以慈諴宮為核心，向外擴散的方正街區，是士林街道的特色，擅長用設計與生活對話的貳部柒仔，透過士林東西南北路的特色店家及標誌建築，以手繪方式，在四個十字路口處創作創意路牌〈This Is A Sign〉，引領民眾憶起街區的往日風華，享受在士林繞個路的樂趣。

文化局表示，位於大東路上有百年歷史的許聚茂藥房，由藝術家周學涵創作的〈履寶磚：士林系列〉，透過舊鞋盒設計的舊磚裝飾，為藥房換上新裝；大南路與基河路交叉口的士林街福德宮，則由藝術家劉致宏創作的〈浮現 RELOAD〉，以「水」的元素重新繪製水紋圖樣燈箱、布告欄與階梯立面，並印刷三款限定版水籤詩，帶出波光嶙峋的美感。

文化局說明，在大西路上，有多家傳統西服店林立，藝術家賈茜茹以〈回家前的小時光〉為題，將士林夜市燈火通明的景象，透過身著西服的人影，在玻璃櫥窗上重現；隱藏在小北街洋樓後側的22巷，則有傳統的穿屋巷結構，設計師Misc打造作品〈探探桃花巷〉，以桃花的意象，透過霓虹燈管和壓克力等具青春感材質，為巷內注入光與色彩。

此外，10月16日下午4時30分到6時，也將邀請知名DJ林貓王在慈諴宮戲台舉辦音樂派對，「台北街角遇見設計」計畫11月也將走入信義區街道，讓藝術帶給台北街頭更多驚喜。