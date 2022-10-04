新北市一名人妻懷孕期間發現丈夫出軌，與小三互傳鹹濕簡訊提及「我跟你才做兩次」等語，甚至還把小三的肚子搞大，讓人妻崩潰向小三提告求償。新北地院審結，判小三要賠15萬元。可上訴。

新北一名人妻在懷孕期間發現丈夫外遇。（示意圖／Shutterstock）

判決書指出，人妻主張，與丈夫婚姻存續期間幸福美滿，去年4月間她懷孕期將臨盆，但丈夫持續藉故晚歸，她經常獨自一人照顧幼子，還得忍受懷孕期間的不適。

人妻控訴，她追查之下才得知丈夫與A女有染，A女曾傳訊給丈夫說，「跟兒子玩，不能跟老婆玩」、「我跟你才做兩次，時間也在那邊附近」等語，就連她月子期間2人仍不收斂，持續不倫戀，讓她痛苦萬分，因此出現憂鬱、焦慮及失眠的症狀，也為此離婚，故依法向A女求償100萬元精神撫慰金。

新北地院審理時，A女並未出席，法官勘驗證據，認定A女明知男方已婚，仍多次發生性關係且懷孕，互傳不堪入目的訊息等為事實，元配求償有理，酌情後判A女須賠償15為適當。可上訴。