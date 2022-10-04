波音又遇到難關了，原先公司希望新機型737 MAX 10能在年底前通過審核，但最新消息卻指出，目前波音認為，美國聯邦航空管理局（FAA）很難在明年夏天前核准737 MAX 10機型，這代表波音出現無法順利交付訂單的危機。

路透社報導，波音737 MAX 10如果沒辦法在12月前通過審核，將受到新的駕駛艙的警報設計法規所規範，波音也必須大幅更改設計，這勢必延後交貨時間，成本壓力也隨之增加。

參議員Roger Wicker上周曾提案將波音的審核時間延長至2024年9月，並希望該提議能增加至年度預算法案中，但目前仍不清楚國會是否願意批准此提案。

聯邦航空管理局發給Roger Wicker最新的文件則指出，波音目前的時間表，最晚在明年夏天前通過修正後的審核。上個月波音執行長卡洪（Dave Calhoun）則表示，波音要先取得737 MAX 7的核准，因為MAX 10的核准取決於MAX 7的部分條件。

然而目前波音都還沒通過737 MAX 7與MAX 10的審核，聯邦航空管理局也無法估計何時才能完成認證工作。

波音除了需要處理新機審核的問題，還需要解決交付延遲的狀況，航空公司將受到影響。美國聯合航空預計今年將收到53架波音單通道新機，但截至8月僅收到7架737 MAX新機。