民進黨北北基桃市長候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬今（4）日上午在板橋華江橋下，首度合體造勢，簽下共同政策主張，推出首都圈政策，並宣布將推動成立「台灣首都2050願景規畫委員會」。對此，藥師林士峰今日就在臉書上表示疑惑，「現在中央執政的不是民進黨嗎？大首都圈政策，執政黨不能做？」更直言「我們感覺不到蔡英文是台灣人民的總統，喜歡在自己同胞裡面找敵人」，引發討論。

林佳龍、陳時中、蔡適應、鄭運鵬今同台宣布政策，4人簽署3大共同政策主張連署書，要結合產官學界成立「2050台灣首都願景規劃委員會」、「首都區域治理論壇」及「專責行動辦公室」，並優先針對交通、流域、環境、產業等4大課題，推動區域合作，建構更完整的聯合治理機制。

林士峰就在臉書上表示，這也是蠻奇怪的，現在中央執政的不是民進黨嗎？大首都圈政策，執政黨不能做？非要國家的地方政治搞成一坨利益集團，那還規劃市長選舉幹嘛。這讓林士峰猛酸「乾脆就北台灣市，中台灣市，南台灣市，東台灣市不就好了，我以為市長的選舉，應該是地方事務的發展，跨區域可以談合作，可是這幾年看起來，就民進黨的毛最多」。

最後林士峰更說「中央喜歡搞小圈圈卡預算，喜歡在自己同胞裡面找敵人，連總統都只做民進黨籍的總統，讓我們感覺不到蔡英文是台灣人民的總統」。