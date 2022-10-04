台中市議會下屆有10名議員不再競選連任，其中9人交棒下一代、另1人由助理接棒，為表達對他們多年來付出的感謝，議會4日舉辦歡送會，議長張清照、副議長顏莉敏及市長盧秀燕分別贈送禮品、獻花，場面溫馨；張清照並祝福這些議員退休後生活自由自在，持續為社會奉獻心力。

10名不再競選連任的議員分別是李榮鴻、林汝洲、陳世凱、吳顯森、楊正中、謝明源、邱素貞、何敏誠、李麗華及段緯宇，其中何敏誠已擔任7屆議員、前後共29年，堪稱最資深。張清照致詞時特別感謝他們歷屆專業監督市政，為台中建設做出偉大貢獻。

將交棒女兒陳雅惠的邱素貞擔任議員17年，她說，因為是女性從政，凡事都從最貼近民眾生活的角度去思考、發聲；「愛與關懷」是她從政的核心價值與初衷，擔任議員期間為關懷弱勢族群生活，創辦了水噹噹關懷協會、光榮基金會，提供自宅舉辦各種講座、寒冬送暖等活動，盼以實際行動當弱勢者的靠山。

資歷最深的何敏誠則說，民進黨曾推舉他參選7屆議長，雖然沒有1次當選過，但現在大家都稱呼他「議長」，是最光榮的時刻；許多議員曾與他喝酒、吵架，考量江山代有人才出，決定急流湧退，將由兒子何昆霖接棒參選。

國民黨籍楊正中擔任過6屆議員，將交棒給兒子楊大鋐，他說，喜劇泰斗李國修曾說「人一輩子能做好一件事，就功德圓滿」，回想過去的議員生涯中，他堅持本心、莫忘初衷，25年來天天在外奔波、沒日沒夜，為的就是不負選民所託，「人生有上車就有下車的時候，現在到了該下車的時刻」。

將交棒給女兒黃佳恬的李麗華說，她出身貧寒，深刻了解基層心聲，過去地方民眾對她的支持，都點滴在心、感恩再感恩。

盧秀燕特別感謝10位議員過去的付出，她說，過去與議員共同推動市政、解決市民難題，或許立場、意見各有不同，但建設台中的理念一致，她代表市府及市民感謝這些議員過去對台中的貢獻，他們是真正的城市英雄。