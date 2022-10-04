大考中心今天表示，112學年高中英語聽力測驗第一次考試今年10月22日（六）舉行，總計約9.8萬人報考。這次測驗，考試說明及正式考試時間從原先的45分鐘改為改為50分鐘，考生要特別注意。

112學年度高中英語聽力測驗第一次考試應考資訊查詢系統於10月5日上午9時起開放，考生可至大考中心網站高中英語聽力測驗「試務專區」查詢系統查覽、列印，或以電話語音（02）23643677查詢。

應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、考區、試場、場次、無冷氣試場、考試日程及注意事項；建議考生列印應考資訊，並於考試當日攜帶應試，以利查找試場，安心順利應考。

大考中心表示，本次英聽考試編配有上、下午場次；上午場考試時間為11時至12時，下午場為2時至~3時，考生須依應考資訊的場次、時間、試場及應試號碼入場應試。

自112學年度開始，英聽測驗預備鈴響至考試開始鈴響之間改為10分鐘（原為15分鐘），考試說明及正式考試時間改為50分鐘（原為45分鐘），合計時間仍維持60分鐘。

英聽測驗作答使用A4答題卷，印有考生應試號碼與姓名。考試鈴響前，不得翻閱試題本與答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答；考試開始鈴聲響畢後，請依播音指示於答題卷之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名與作答。

依現行防疫政策，參加這次考試之考生，除考試前提出免戴口罩申請經審查通過者外，所有考生皆須配戴口罩進入考（分）區應試。考量目前市面口罩數量充足、價格合宜，基於安全衛生，自本次英聽考試起，請考生自備口罩應試。惟各考（分）區仍備有適當數量口罩，於考生應考時，遇有口罩髒汙或因突發狀況須更換口罩替換使用時，提供考生使用。

有關本次英聽考試之各項試場相關防疫措施，本會會視疫情變化，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引及教育部規範調整與進行試務安排，敬請考生及家長留意大考中心公告訊息，並請考生於疫情期間務必做好個人防疫措施，避免至人群聚集處，以降低染疫風險。