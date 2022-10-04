雲門舞集創辦人林懷民再度挑戰自我，為歌唱藝術家蔡琴打造演唱會，相較於蔡琴過往動輒上萬人的演唱會規格，這次觀眾人數設定在500人左右，沒有華麗的換景、服裝，以歌聲為主體，讓觀眾如同坐在自家客廳，要唱給每一個人聽，他希望蔡琴的聲音可以「浮起來」。（張鎧乙攝）

雲門舞集創辦人林懷民再度挑戰自我，為歌唱藝術家蔡琴打造演唱會，相較於蔡琴過往動輒上萬人的演唱會規格，這次觀眾人數設定在500人左右，沒有華麗的換景、服裝，以歌聲為主體，讓觀眾如同坐在自家客廳，要唱給每一個人聽，他希望蔡琴的聲音可以「浮起來」。

林懷民說，蔡琴不單單是巨星、天后歌手，「她就是一個專注在自己道路上的藝術家，我所認識的蔡琴，跟一個歌星差很遠，她的生活就是工作，很少聽到她去什麼餐廳吃飯，而是非常嚴格地要求自己，她就是一個『宅女』，為因為沒達到要求而對自己生氣。」

蔡琴表示，她很享受在這種自我要求的狀態裡，不覺得辛苦，她表示，從16歲就是雲門的粉絲，一直從雲門的演出學習到很多面對表演的態度，「林老師謝幕時總會親自上台獻花給舞者，他永遠都給我們最美的回憶，這次的邀約，是我給林老師最極致的回應，我的人生從來沒唱過500人的場地，這是我的一個夢，我很戰戰兢兢地準備。」

蔡琴表示，她總算可以唱一場演唱會，從頭到尾不用更換禮服，而是可以專注在歌曲內容，「這些唱了無數次的歌曲裡，我還是可以從中發掘到細微的感覺，我人生一路上的起起伏伏，好像都在為了『蔡琴在雲門』而準備。」

林懷民從蔡琴的曲序、走位，以及禮服，都有全新思考和安排，他認為如果是觀眾可以預期的歌單，那就不新鮮了，而這也是表演藝術的迷人之處，林懷民表示，從現在到12月正式演出，還有一段時間，在這之前都還會做很多嘗試和調整，「因為蔡琴的基礎很好，所以可以一直調整。」演出將於12月22日至25日，在新北市淡水雲門劇場登場。