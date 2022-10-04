泰國央行(BoT)行長周二指出，儘管全球的波動不穩，泰國的經濟復甦維持不變，同時央行抑制通膨的努力，不會中斷該國的成長道路。

該東南亞第二大經濟體的復甦腳步落後於其它經濟體，尤其是重要的旅遊業。

泰國央行行長Sethaput Suthiwartnarueput在一場商業研討會上說，受到消費和旅遊業的提振，今年經濟預計將成長3.3%，明年為成長3.8%。

行長還表示，在八月的通膨率達到7.86%近14年新高之後，明年將回落到目標區間1%至3%之間。

Sethaput重申，升息將是漸進的，並承諾平穩啟動，但央行也準備在必要時立即做出調整。

泰國央行在上周將關鍵利率上調25基點，來到1.00%，以打壓通膨；預計今年平均通膨率為6.3%，明年為2.6%。而經濟學家預計11月30日央行在檢討利率時，還會有一次升息。

泰國央行預計今年外國遊客人數將達到950萬人，明年將達到2100萬人。相比之下，2021年遊客人數僅為42.8萬人，但是2019年疫情爆發前則有將近4000萬人。

行長也表示，泰銖走軟是由美元走強所推動，與亞洲貨幣走勢一致；泰銖兌美元匯率目前徘徊在近16年低位附近。

Sethaput說，央行已經採取必要措施，避免泰銖過度波動，同時也不該偏離市場走勢。