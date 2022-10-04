夫淚泣妻遭撞死「雙腿全斷」遺體難完整，修復師表示願免費幫忙。

桃園市龜山區文化三路上，在本月1日傍晚時，有名91歲老翁疑似倒車操作不當，直接向後退暴衝撞上路人與騎士，並導致1名鄧姓女子傷勢嚴重雙腿全斷送醫不治，死者鄧女的丈夫表示不管花多少錢，希望妻子遺體的雙腳是完整的，對此，遺體修復名師郭璋成則表示，透過新聞的報導後，願意免費幫鄧姓往生者修復雙腳。

據《ETtoday新聞雲》報導，遺體修復名師郭璋成表示，透過車禍新聞的報導，他願意盡其所能幫忙修復鄧姓女死者的雙腿，來完成其丈夫的心願，至於費用的部分，則表示可以免費幫忙。

回顧事件發生，本月1日傍晚在桃園市龜山區文化三路上，有名91歲老翁路上倒車時，疑似操作不當，整輛車向後直衝撞向1間藥妝店，撞上4名行人及2名機車騎士，其中帶著兒子、女兒逛街的鄧姓女子傷勢最嚴重，送醫後不治。

在大陸經商的死者鄧女丈夫表示，妻子送到醫院時，雙腿斷掉幾乎能看到大動脈，他提到不管花多少錢，請求葬儀社能讓妻子遺體的雙腳是完整的；肇事老翁雖然有當面向他下跪，但是他認為老翁應該是要到靈堂向妻子下跪。

死者丈夫也抱怨，老翁的家人態度消極，想到妻子因為逛街購物竟被活活撞死，已經2天沒辦法好好睡覺；肇事老翁被逮後，聲稱已經不記得事發經過，警方複訊後以3萬元交保。