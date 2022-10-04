2022諾貝爾物理學獎今天揭曉，由法國學者阿斯佩(Alain Aspect)、美國學者克勞澤(John F. Clauser)以及奧地利塞林格(Anton Zeilinger)共同獲得，他們發現量子糾纏（quantum entanglement）並打下了量子電腦、量子密鑰系統的基礎，證明違反貝爾不等式和開創性的量子科學。

2022諾貝爾物理學獎於台灣時間今(4)下午5時45分揭曉。

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

(不斷更新)

WATCH LIVE: Join us for the 2022 Nobel Prize in Physics announcement.



Hear the breaking news first – see the live coverage from 11:45 CEST.



Where are you watching from?#NobelPrizehttps://t.co/kVbgdNDINE — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

有諾貝爾風向球之稱的科學分析公司科睿唯安（Clarivate）負責人大衛·彭德爾伯里(David Pendlebury)預測，「今年獎項會留在地球上，過去幾年天體物理學、宇宙學的獎項出現太多次了，我認為不會再出現這種情況。」

還說道，發明「隱形斗篷」而聞名的英國學者彭德里(John B. Pendry)是熱門人選之一，他提出使光彎曲的想法，即在物體周圍形成一個容器使其隱形；另外加拿大學者約翰（Sajeev John）、美國學者雅布羅諾維奇(Eli Yablonovitch)都是潛力股，他們不約而同發現阻止光的傳播，轉換為其他能量。

回顧歷史上該獎頒發115次，總計達219位獲獎者，其中美國物理學者巴丁(John Bardeen)成為唯一一位摘下2次殊榮的得主；最年長得主艾許金(Arthur Ashkin)在雷射物理領域有突破貢獻，並於2018年以高齡96歲之姿摘下桂冠；最年輕得主布拉格（Lawrence Bragg）與父親歸納出布拉格定律，使科學家能夠得知各種晶體的原子結構，當時他才25歲。

另外，219位獲獎者中，僅有4位女性分別是居禮夫人(Marie Curie) (1903)、梅耶(Maria Goeppert Mayer)(1963)、史垂克蘭(Donna Strickland)(2018) 以及蓋茲(Andrea Ghez)(2020)。