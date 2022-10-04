沈家鳳（中）對於近來對手掛看板檢視政績，多採冷處理，避免直接跟對手硬碰硬。（沈家鳳服務處提供／張毓翎台南傳真）

年底九合一大選，台南市議員第一選區（大新營區）上演9搶6，現任議員都尋求連任，國民黨多提名1席，有票源瓜分危機，而民進黨新人來勢洶洶，讓現任者面臨保位戰；值得關注的是，藍、綠這次都派「女戰將」搶攻1席婦女保障名額，近來國民黨新人姚正玉攻擊民進黨現任議員沈家鳳的政績，兩個女人攻防戰的後續態勢，也將牽制其他黨內同志選票。

民進黨李宗翰、劉米山和沈家鳳都首次尋求連任，新人則是王宣貿；李宗翰屬於「新潮流系」，是前台南市議長賴美惠之子，4年前成功接棒，延續家族在地方的政治勢力，近日與同派系成員以「信賴台灣」為訴求，期待揮出全壘打。

劉米山因初選爭議，遲至8月底才確定獲黨內徵召，不過打從初選開始，他持續勤跑地方、廣設看板，來拉抬選情；沈家鳳採穩扎穩打策略爭取2連霸，對於近來國民黨姚正玉掛看板檢視政績，多採冷處理，避免直接跟對手硬碰硬；英系立委蔡易餘的子弟兵王宣貿，這次以第二高票通過初選，爆發力十足。

國民黨現任議員蔡育輝、張世賢都是資深老將，實力穩健，張世賢在白河、東山及後壁深耕已久，強調「馬上辦、結善緣」服務態度，深受地方支持；新營出生的蔡育輝，已先後擔任5屆台南縣市議員，多年來關注新營建設發展、爭取選民權益，在本屆議員選舉拿到該區最高票。

基層觀察，民進黨4人之間算「旗鼓相當」，加上綠營執政優勢，有利選情，不過無黨籍主要對手現任議員趙昆原，背後有立委陳亭妃、台南市議長郭信良力挺，直搗綠營票倉；而相較4年前，國民黨少了韓流加持，又多提名1席，也會面臨票源瓜分，有資深老將形容這次是「各個都有把握，但沒人敢說誰一定當選！」