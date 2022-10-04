重機是許多男生的夢想，近年也有許多女生接觸重機，騎重機上路的颯爽英姿總能成為焦點，Tik Tok上講機車頻道的「戴蒙老闆好機車」，上路時遇到一名女騎士，對方身材高挑，男生忍不住上前搭訕，這才知道女騎士重機居然要價178萬，隨後有網友找出女騎士的IG，本人身材超辣，讓網友看到鼻血直噴。

Tik Tok帳號「戴蒙老闆好機車」專門拍片介紹機車，專業知識和豐富車型講解深獲許多網友喜愛，擁有8.2萬人追蹤，他9月中拍攝影片，表示自己在路上搭訕一名重機正妹，並詢問粉絲「你知道她騎什麼車嗎？」影片路口正好轉紅燈，前方有一個長髮妹騎紅色重機，讓戴蒙和友人驚呼：「是正妹！要跟她講話嗎？」可以看到長髮妹四肢纖細，身材相當好，兩人鼓起勇氣騎到旁邊打招呼，正妹也揮手回應並拉開安全帽鏡片。

戴蒙詢問對方名字和重機多少錢，正妹本來聽不到，還貼心關掉引擎探頭耐心聽他說話，說出重機價值「178萬」，車種是2022 Ducati Panigale V4 S ABS，是超級中量級仿賽跑車，高額數字讓戴蒙都驚呆了，直呼：「好貴喔」，正妹也反問他的機車多少錢，讓他尷尬回答：「我的7萬8」，最後正妹還大方給出IG。

有網友認出女騎士身分，是名叫「卡思」的時裝模特兒，在Instagram擁有8.9萬粉絲，且身材十分火辣，有不少爆乳騎車的影片，時常大方放送性感照片，被讚又帥又漂亮。