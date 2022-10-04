為了實踐ESG環境永續發展的理念，更為了關懷員工、增加大家的向心力，本次元大證券特別舉辦「2022元大證券家庭日健走植樹綠地球」活動，為每位參與活動的員工捐贈樹苗予學校，把公益活動的愛心向下扎根。這次元大證券特別選出8種台灣原生樹苗，供以綠化校園環境。

藉由「2022元大證券家庭日健走植樹綠地球」的活動，元大證券職福會針對完成一定步數的員工提供運動商品提貨券，激勵元大員工一起動起來加入健走行列，並培養持續運動習慣，打造幸福企業，在COVID-19疫情持續發燒的時候，增強自我免疫力。

元大證券指出，本次活動預計共分4場，截止9月底前，北區每場達標人數超過9成，活動中元大證券透過栽植台灣原生種如山黃梔、田代氏石斑木、小葉赤楠、內苳子、野牡丹、台灣山桂花、杜虹花、海岸星蕨等8種植栽，分別於永安國小、桃源國小、平等國小等十幾所國小，栽種共計4,800棵，希望透過植樹，打造綠色校園、美化環境，更提升同學對大自然、環境保育的意識，營造永續的學習環境。

元大證券希望能為台灣這片土地的生態平衡，盡企業社會責任的一份心力，也是為了減緩地球暖化，並以永續經營為目標，愛林興林護林，生生不息。

元大證券響應主管機關綠色金融及集團永續發展政策主軸，將ESG理念融入營運策略，3月通過英國標準協會（BSI）國際標準查證，為首家以行動應用程式「投資先生APP」取得國際標準ISO 14067碳足跡認證的證券公司。

同時，透過舉辦健走植樹活動，一來促進員工強身健體、力行節能減碳，二來結合員工與學校攜手合作，在全台各校園栽植台灣原生種，為下一代創造更優質的校園環境。再加上維護生態平衡並為降低溫室氣體淨排放貢獻一分心力，就如同元大為客戶、員工及公司，創造出三贏的局面，為ESG永續經營的正向循環發展出一個新的里程碑。