屏東來義鄉公所向公路總局爭取1輛8人座小巴「小旋風」，解決學生上課問題。（謝佳潾攝）

因莫拉克風災及少子化影響，屏東來義國小的分班、分校都沒了，導致有3個部落與1個社區的學生都得往本校就讀，但部落家長因工作無時間接送小孩，進而衍生白牌車疑慮，為此，來義鄉公所向公路總局爭取1輛8人座小巴「小旋風」，解決學生上課問題。

來義鄉公所指出，來義鄉共有5所小學，當中有4所在部落內，學生上下課無交通障礙，但莫拉克風災後，來義國小出現學生通勤問題，來義國小來義分校因風災沒了，丹林分班也因少子化廢掉了，來義村、義林村、丹林村等3個部落及新來義社區的孩子都得花10分鐘以上的車程到本校上課。

公所表示，莫拉克颱風的交通補助部分只協助新來義社區的小朋友，換言之，其他3個部落也就是大丹林學區因不算災區，所以沒有補助也無任何交通載具，學生全靠家長接送，但部落家長多從事鐵工，每天6點多要出門，若工作地在台南或高雄就要更早出門，與孩子的上課時間根本無法搭配。

公所發現，多數家長為要解決孩子的上下課接送問題，會合資請另為家長接送，但這也衍生出不符規定的白牌車疑慮，為此，公所決定向公路總局申請補助爭取1輛小巴，讓孩子平安上學、家長安心工作。

經多方努力後，公所成功爭取到1輛8人座小巴「小旋風」，以就學線周一至周五上下午各1班接送小朋友上下課，單趟僅需5塊錢。公所社會課指出，目前上課班次約有21人預約，下課班次則約25人，家長與學生都讚不絕口。

此外，「小旋風」在接送學生期間，還加開1班生活線因應鄉內接駁，提供南和、望嘉、文樂等南3村的長輩洽公使用，並支援幸福巴士「黑炫風」到潮州的就醫線。

公所說，公所原已爭取2輛無障礙中巴、1輛8人座小型車（黑炫風），服務鄉民至屏東、枋寮、潮州及東港醫療院所就醫共計7條路線，但「黑炫風」時常客滿，因此在「小旋風」的加入後，相信能提高服務效能，同時也計畫明年再爭取1輛機動性9人座無障礙小巴，更加完善原鄉交通服務。