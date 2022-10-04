「壹起飛建設」在高雄岡山推出「聚賢匯」一期新加坡式建築建案，5月公開以來獲好評，建商趁趁勝追擊再推出「聚賢匯」二期，祭出早鳥預約優惠，限量50組。（柯宗緯翻攝）

壹起飛建設集團執行長蔡宗叡指出，各項生活建設與機能逐步完善，公共建設和民間投資陸續到位，帶旺岡山房市買氣，區域房價已上看3字頭。（柯宗緯翻攝）

「壹起飛建設」在高雄岡山推出「聚賢匯」一期新加坡式建築建案，5月公開以來獲好評，建商趁趁勝追擊再推出「聚賢匯」二期，祭出早鳥預約優惠，限量50組，其中交屋禮就送LG智慧電子衣櫥。

壹起飛建設集團執行長蔡宗叡指出，岡山區為北高雄人口最密集的行政區，現有近10萬人口。隨著台積電、橋頭科學園區的動土、招商進駐，大量就業機會帶動，再掀起新一波新興人口成長。

蔡宗叡提到，2024年將完成與台鐵共站轉乘的捷運岡山站、號稱「岡山版農16」的87期重劃區、岡山樂購站前廣場、秀泰影城及高醫岡山分院、「岡山運動中心」、加上國1岡山第二交流道將增設於嘉新東路，工程預估2028年完工等，各項生活建設與機能逐步完善，公共建設和民間投資陸續到位，帶旺岡山房市買氣，區域房價已上看3字頭。

聚賢匯第一期自公開以來銷售成績亮眼，「壹起飛建設」聚賢匯二期，以高坪效、2～3房格局規劃，新加坡式華廈輕豪宅建築風格，瞄準首購族及換屋族，即起推出聚賢匯二期早鳥預約優惠，限量50組。

早鳥優惠賞屋購屋「好禮四重奏」，1.預約成功並前來賞屋-送7-11 100元禮卷乙張。2.下訂完成-送秀泰影城電影票乙張。3.簽約完成-贈送全聯禮券2千元。4.交屋禮-贈LG樂金WIFI智慧電子衣櫥 E523FR。