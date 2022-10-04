10月13日國境解封，慘澹2年的會展業迎來曙光！外貿協會今舉辦「張開雙臂」國際記者會，透過全球即時直播連線，正式廣邀全球商務人士及會展活動來台。貿協預估，2023年有機會吸引39萬商務人士來台，創造593億元產值，回到2019年疫情前的8成水準。

隨著國門解封，入境免隔離，外貿協會今舉辦「Open Arms from MEET TAIWAN國際交流暨記者會」， 經濟部國際貿易局、外貿協會偕同我25位會展業者代表，以「張開雙臂（Open Arms）」為主要意象，透過全球即時連線，歡迎全球商務人士及會展活動來台。

貿協預估，隨著國門解封，明年全年可辦約60場大型展覽、382場國際會議、130場企業會議獎勵旅遊，共可吸引39萬人次國外商務人士訪台，創造出593億元產值。

要完全恢復疫情前榮景，外貿協會秘書張王熙蒙務實的說：「需要一些過渡」。他估計要到2024年，全球會展業營運才能回到或超越疫情前水準。至於2023年，不管是來台參觀人次、會展業實體營收，在國門解封下，應該也可以回到2019年高峰時的8成。

中國國際會議展覽協會理事長吳菁正興奮說，明年12個月的會展檔期都是滿的，活動沒問題，但人潮要完全恢復到2019年榮景，他認為還要「多觀察」。

吳菁正說，業者目標是2024、2025年全面恢復，不過全球開放邊境，大家都在搶會議與商務生意，因此也希望政府「加大力道」補助會展活動，讓更多學校、機關敢於爭取國際會議主辦等。

今天記者會，不管是亞洲展覽會議協會聯盟（AFECA）主席Mr. Dato’Vincent Lim等國際會展組織領袖，還是各國會展推廣機構、公協會及媒體代表，都在銀幕前ㄧ致表達儘快到台灣見面（Meet you in Taiwan)的期盼。