說法一變再變！裴偉昔稱「剪接變造」今說「膨風」 蘇貞昌急澄清「不必查NCC」一說 @中時新聞網 ​

《鏡電視》近來風波不斷，國民黨立委李德維直言，蘇貞昌是否「斬雞頭」發誓沒介入？對此，行政院長蘇貞昌備詢時稱，不必要做這種事，國會議員到國會問院長要不要「斬雞頭」，會被外界傳為大笑話；NCC主委陳耀祥強調，就他們調查「相信本身公務員沒洩密」。

日前立委陳椒華公布錄音檔，直指《鏡電視》前董事長裴偉涉要求府院施壓，今再度召開記者會，指NCC在今年7月16日召開「申設換照諮詢會議」，會議內容本應保密，但裴偉卻當天晚上就已知情，要求NCC應徹查是否有人洩密，並交由檢調偵辦。

立法院今邀請蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。

李德維表示，上午有立委爆料NCC洩密審查進程，此事是否為真？裴偉說說他自己膨風，院長再三表明沒介入，但仍被質疑鏡電視是否有特殊待遇？蘇貞昌是否願意打賭或斬雞頭發誓沒介入？

陳耀祥強調，檢舉案交由政風單位處理，因為此屬廉政體系，若案子進入司法調查程序，如有相關爭議包括爆料洩密等，都會請檢調機關處理。

陳耀祥直言，就他們調查「相信本身公務員沒洩密」，只是檢舉案很多，鏡電視內所謂的股東、董監事的資料，有很多公司內鬥資料出來。

蘇貞昌表示，現在裴偉承認自己膨風，「代表我講的正確，他也承認了」，但不必要做斬雞頭這事情，若每個當事人之間、彼此股東糾紛等，一個國會議員跑到這裡來說院長要不要斬雞頭？這會被外界傳為大笑話，且他已在國會殿堂斬釘截鐵說沒有，府方也發新聞稿否認。