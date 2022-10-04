藥華藥(6446)與歐洲藥廠AOP的仲裁案，近期市場傳出雙方紛爭再起，上月已有人對相關情事向主管機關遞交檢舉函。對此，金管會表示，若有接獲任何檢舉案，都會立案依照內部相關規定來進行查核了解。

藥華藥旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥百斯瑞明（Besremi）在美國銷售創下佳績，帶動公司2022年營收大躍進，上半年營收12.29億元、年增達近5.67倍，7、8月亦續繳出佳績，使股價8月時一度衝破600元、成為生技股王。

展望後市，藥華藥對百斯瑞明治療原發性血小板增多症（ET）的三期臨床試驗，預計今年底將收案完成，有望在明年底解盲，成為公司第二項全球上市新藥。為加強與國際連結，公司日前指出準備在波士頓設立新研發中心，並規畫在適當時機發行美國存託憑證（ADR）。

不過，近期市場傳出，藥華藥與歐洲藥廠AOP的仲裁案紛爭再起，上月已有人對相關情事向主管機關遞交檢舉函，據悉包括金管會、櫃買中心等單位均已收到。事實上，藥華藥與AOP雙方至今已纏訟多年，若雙方仲裁案再起波瀾，恐為公司未來營運發展再添變數。

對此，證期局副局長高晶萍表示，金管會若有接獲任何檢舉案，都會立案依照內部相關規定來進行查核了解。