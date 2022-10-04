有比較有傷害！花東地震將桃園八德運動中心羽球場天花板震塌，還被爆出北景雲計畫更多工程缺失。國民黨桃園市議員詹江村2日起又連環爆料指出，蘆竹國民運動中心監工驗收都有問題，危險級數被評定為嚴重的第四級，H鋼搖晃、電梯鋼索可能斷裂，牆壁漏水導致漏電開關燒毀。國民黨台北市前議員羅智強質疑桃園市長鄭文燦任內工程品質缺漏百出，應該跟「國民運動中心之父」前總統、台北市前市長馬英九多學學。

羅智強今(4日)在臉書發文酸，鄭文燦連運動中心都蓋不好，去和馬英九多學學吧。眾所周知，台灣的國民運動中心之父，就是在台北12區規劃、興建12間國民運動中心的馬英九。但看到鄭文燦「超落漆」運動中心，實在不知道馬英九看到的時候，是會笑死？還是哭暈？

他指出，盤點鄭文燦任內蓋的國民運動中心，八德區國民運動中心遇到三級地震，天花板全塌，缺漏百出，超過四十處漏水，牆壁龜裂，洗手台掉落。桃園區國民運動中心游泳池壞掉，五百多天仍修不好。蘆竹國民運動中心多處漏水，電梯鋼纜嚴重鏽蝕，電梯間長鐘乳石。不得不說，電梯鋼纜鏽蝕，這真的很嚴重，誰曉得哪天搭電梯，會不會突然斷掉？或者下次三級地震，又和八德運動中心天花板一樣，一震就露餡。

羅智強質疑，隨便舉三間桃園的國民運動中心就缺漏百出，有嚴重的公安問題，當初驗收時為什麼會過？這麼多公安問題，還開放給市民使用，就是不顧市民安危。鄭文燦蓋的豆腐渣運動中心，出了這麼多問題，漏水的漏水，破裂的破裂，鏽蝕的鏽蝕，你還敢使用嗎？如果國民運動中心之父是馬英九，那麼國民運動中心殺手就是鄭文燦。