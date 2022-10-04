黃嘉千與加拿大籍老公夏克立日前驚傳結束16年婚姻，2人的離婚官司也在上月開打，今（4日）傳出黃嘉千在加拿大提告夏克立的家暴官司已勝訴，台灣的離婚官司估計在11月有結果。

夏克立今再次在IG發文表達不滿，他在文中自稱離婚官司是加拿大版的強尼戴普案，「還沒有判決，但我就被黑了，到底是誰在對外放話與操作想欺騙大家，一直在抹黑我，我才是被害人，我一直被迫要出來澄清」，他也提到他始終低調的等待團圓，卻始終等不到，等到的都是台灣新聞對他不利的消息。