年底選戰接近，各縣市競爭白熱化，民進黨啟動輔選列車，由行政院長蘇貞昌率領部會首長跟執政7縣市首長到各縣市輔選，被外界形容是閣揆保衛戰，對此，蘇貞昌備詢時強調，閣揆要保衛的是行政團隊的效率跟執行力，不是自己的位置，一個閣揆要做到保衛自己的位置，那就笑死人。

立法院今邀請蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。

國民黨立委李德維表示，蘇貞昌全台輔選，被外界認為這是所謂的「閣揆保衛戰」有何看法？並追問，每個政黨的主席執政時候，和行政院長都與選舉成敗有很大關係。

蘇貞昌表示，閣揆要保衛的是行政團隊的效率跟執行率、不是自己的位置，這個位置也不需要我保衛，「一個閣揆如果做到需要保衛這個位置，那就笑死了」

蘇貞昌強調，行政院長應該跟政府施政成敗有絕對關係，選舉應該是黨的事情，「但選舉不能說跟政府沒關係，若政績不好還選什麼？」