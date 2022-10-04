為提供市場更多交易機會、策略更多元，期交所預計今年下半年推出臺指選擇權及小型臺指期貨雙週到期契約，相關規劃及增修訂規章業獲主管機關核准。

期交所一週到期選擇權推出以來，臺指選擇權整體日均量大幅成長至2021年之80.9萬口，其中一週到期選擇權日均量約占整體臺指選擇權8成，顯示短天期選擇權深受交易人青睞。近年國際期貨市場週到期選擇權亦蓬勃發展，大多數交易所同時推出多個不同週次到期契約，交易人得於任一交易日選擇多個週次到期之契約。期交所順應國際發展趨勢，推出雙週到期選擇權契約，提供交易人更多交易機會，滿足各式策略性交易需求，交易人在每一個交易日，除可繼續交易現有一週到期選擇權外，亦可交易雙週到期選擇權。另外，配合推出臺指選擇權雙週到期契約，同時推出小型臺指期貨雙週到期契約，提升臺指選擇權與小型臺指期貨價格發現功能與定價效率。

雙週到期臺指選擇權及小型臺指期貨，掛牌方式為「每週三掛牌2週後星期三到期之契約」，例如交易月份第2個星期三即上市同月份第4個星期三到期之新契約，交易月份第3個星期三上市同月份第5個星期三到期之新契約，以此類推。換言之，雙週到期契約係將現有一週到期契約之新契約提前1週掛牌，依此掛牌方式，每個交易日將同時有存續期間1週(即一週到期契約)、2週(即雙週契約)及月到期契約可交易，藉此提供市場參與者更多交易機會，可運用交易策略更為多元。