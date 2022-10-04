和泰車(2207)可望受惠缺車狀況逐步緩解，加上9月新車掛牌市占重回3成之上，周二獲外資加持買超，股價收漲1.78%報571元，重回5日線。

缺車持續衝擊台灣車市，9月新車掛牌3.58萬台，雖月增4%，仍年減12.9%，國產品牌皆增加促銷力道，表現優於預期。前3季累計新車掛牌量31.15萬台，年減6.8%。

和泰車旗下TOYOTA及LEXUS兩大品牌9月新車掛牌總數1.2萬台，市占率33.8%，市占重回3成之上，穩居市場龍頭地位。其中，TOYOTA掛牌1.07萬台，單月破萬台，月增17.6%，市占29.9%，Corolla CROSS依舊是其中暢銷車款；LEXUS掛牌0.13萬台，市占3.9%，單月銷售年減24.2%。

展望10月，車商提到，購車需求相較不受經濟、漲價影響，僅是因缺車困境，而車廠持續祭出優惠方案，部分進口車型供應也陸續獲得改善，預期10月總市場可達3.8萬台，較去年成長8%。和泰車旗下兩品牌TOYOTA與LEXUS登錄目標設定1.27萬台，市占率維持33.4%。