全球矚目的2022 FIFA卡達世足盃足球賽即將登場，中華電信大手筆祭出特斯拉電動車作為抽獎獎品，預期再掀一波觀看世足賽熱潮。

今年的世足賽由愛爾達再度拿到台灣的轉播權，中華電信MOD及Hami Video獨家全賽事轉播。

中華電信董事長謝繼茂表示，今年中華電信轉播世足賽，預估將創造總瀏覽人數超過去年東京奧運的2.7億，除此，中華電信今年將藉由世足賽創造MOD加上Hami Video用戶數增加20萬，總用戶數達到290～300萬規模。

謝繼茂指出，去年東奧期間觀看人數達730萬，今年卡達世足賽希望突破730萬，內部則以東奧觀看人數3倍、且同時在線突破100萬作為目標。

為了應付大量用戶上線觀看，中華電信特別擴充連外網路容量。除了主視角直接使用衛星通訊，也特別從海纜專線提供各項多視角應用服務。

為了吸引東奧觀看人潮，中華電信大手筆祭出特斯拉電動車抽獎，預期將再在國內再掀一波世足賽觀看熱潮。

至於企業刊登廣告部份，中華電信表示，目前在初期階段，刊登量預期是去年東奧的1.2～1.3倍。