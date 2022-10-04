種樹百里工程遇上連續假日，總會造成嚴重塞車。(資料照)

行政院花費48.8億推動屏鵝公路種樹百里計畫，內容包含景觀、電杆地下化工程，預計明年1月完工，但施工期間總是造成交通壅塞，民眾抱怨不斷，屏東縣長潘孟安也坦言，實際體驗過像坐雲霄飛車，允諾會持續監控交通狀況，並隨時與施工單位三工處反映。

種樹百里引發民怨，屏東縣議員黃明賢直言，已經達到禍害鄉里程度，由於施工導致車道縮減，加上規畫的替代道路無法有效分散車流，反而造成更嚴重的交通壅塞問題，整個台一線進入可怕的交通黑暗期。

另外內埔、潮州、枋寮等施工路段民眾，不斷反映道路破損嚴重，道路回補的補丁高低落差太大，加上泥沙碎石散落路面，行車過程震動不斷，不僅導致多台車輛爆胎、損壞，更嚴重的是釀成交通事故。黃明賢希望縣府在施工期間能協助將危害降至最低。

潘孟安坦言，自己每日往來南北，實際體驗過，有些路段確實顛簸，就像在坐雲霄飛車，不諱言縣長信箱接到許多陳情，不過這工程主要是讓電桿地下化，因應未來颱風狀況，做出一條示範公路，基本上地方尊重中央決定。

他強調，已經協調施工單位三工處假日停止施工，且施工刨舖後，待管線鋪設完畢，能夠維持路面平整等，縣府會持續監控。