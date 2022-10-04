雖然每個人喜歡的相處方式都不同，但不可否認的是，好相處的人不管到哪都非常吃香。搜狐號《星座不求人》分享，天秤座、射手座、巨蟹座體貼、有趣又溫柔，給人一種如沫春風的感覺，和他們相處都會覺得舒適自在。

▍天秤座

天秤座渾身上下都散發著獨特的魅力，而且他們心地善良，不僅很會替別人著想，對身邊的人更是體貼。此外，天秤座對待感情十分認真，一旦認定了對方就不會輕易改變，這種執著、踏實的態度，也能讓另一半感到放心。

或許天秤座給人的第一印象很普通，但他們骨子裡的溫暖和體貼，總能給人帶來舒適的親切感，相處久了就會忍不住想要靠近他們。

▍射手座

射手座是很有童心且愛玩的星座，加上他們的性格簡單直接，所以多半給人留下幼稚、幽默、有趣的印象，他們對每個人的包容度也很高，不需要改變自己也能和他們相談甚歡，因此和他們在一起，就像在和有趣的靈魂對話一樣，讓人感覺自在又開心。

射手座的親和力真的是與生俱來的，不管眼前的人性格如何，他們都能和對方友好的交流，和他們相處真的很舒適。

▍巨蟹座

巨蟹座一向善良溫柔，就像溫暖的太陽一般，給人滿滿的安全感，但由於他們總是習慣性地對別人好，並且心甘情願付出，也不會刻意強調，所以有時候別人會把他們的好視為理所當然，久而久之甚至忽視了他們的好意。

巨蟹座是個安定、踏實的人，他們非常喜歡安全感和歸屬感，只要是自己想要真心對待的人，他們便會掏心掏肺，因此和他們相處都會覺得舒適自在。