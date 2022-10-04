蔡淑臻、薛仕凌在《我是自願讓他殺了我》演姊弟還一起入圍金鐘獎。（粘耿豪攝）

蔡淑臻以《我是自願讓他殺了我》入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎。（粘耿豪攝）

薛仕凌去年是金鐘雙料視帝，今年再度雙料入圍金鐘獎。（粘耿豪攝）

蔡淑臻、薛仕凌主演76號原子製作的《我是自願讓他殺了我》，入圍金鐘獎迷你劇集女主角、男配角獎，劇中姊弟檔4日一起受訪，蔡淑臻透露，第一次見到仕凌時他已經進入劇中刑警角色，像是被工作、生活燃燒到快死的狀態，「當時完全不知道他就是大嘴巴的40，因為我從沒看過本人！從沒把這兩人連在一起，不知道是同一人」，直到戲拍一半，被來探班的經紀人告知，「我才知道他就是那個40！」

蔡淑臻自嘲真是「傻姊姊」，第一次聽到這件事的薛仕凌也笑說：「很有趣、很可愛，覺得姊姊很可愛！」說著說著還把頭靠往「傻姊姊」肩上，親暱模樣溫馨逗趣。蔡淑臻說，因為兩人當初一見面就是「他是御澤，我是林靜，沒有開場白，直接進入戲裡，相處的是用演員角色在聊天溝通」，拍戲過程一直沒有機會認識他，直到戲快上檔要宣傳時才有機會，自己還很主動一直跟他聊高雄什麼好吃。

蔡淑臻說，拍戲時兩人在片場很少聊天，休息時薛仕凌都在打電動，「我一直鬧他，想跟他有一點互動」，仕凌則自曝當時都主動跟經紀人說他要坐在姊姊旁邊，「我會想跟姊姊黏在一起，就搬著小板凳坐在姊姊旁邊，然後自己打電動，不敢吵她，因為戲的情緒有點重」。戲外兩人從戲開拍就一起為角色做了很多暗場功課，營造出不同於一般的姊弟感情，「故事飽滿到很難用1個半小時的劇本說完，塞不進這些，但我們可以呈現出來」。

薛仕凌去年金鐘雙響砲，拿下兩座獎，今年再度入圍兩項獎，媒體封他「得獎機器」，他嚇傻回「這是什麼奇怪封號啦」，他說揭獎當天發現再以《自願》入圍，一度心想「怎麼還會有」，蔡淑臻虧他「源源不絕地入圍」，並開玩笑說「再拿兩座，就要生氣了」，仕凌則一如平常淡定地說，去年入圍恭喜簡訊多到爆炸，他花3天才回完，「今年訊息少了很多，熱情減了，半天就回完了」，他的入圍心情跟去年一樣，都很為團隊開心。

被問得失心會不會很大，已拿過女配角獎的蔡淑臻說還好，因為自己理解得不得獎的癥結在哪，這是滿主觀的東西，大家能入圍都是努力被看見了，最後誰得獎只是選擇的差異，端看當下評審的喜好。被問紅毯戰袍？她透露已有一點點眉目，沒有要搶「紅毯第一美」的企圖心，「自己覺得漂漂亮亮，不要被罵就好。」坦言前兩次出席金鐘有褒有貶，被批評會覺得對不起提供衣服的廠商，但其實她一直都是自己覺得高興、好看就好，被罵就心想「你不懂啦」。

朱軒洋今年先後入圍金鐘獎、金馬獎，3日接受線上訪問時否認失聯，透露只是換了手機號碼，和他合作《村裡來了個暴走女外科》的蔡淑臻被問有沒有聯絡時笑回：「看他要不要給我，會不會自動給我？」至於《女外科2》是否還會合作？她說要劇本寫出來才知道怎麼跟人家談，還是要看劇本走向，「我問過他，他不會不想接」，但她也故意裝生氣地說：「世界上這麼多小鮮肉，又不是只有他一個人而已！而且第一季已經很圓滿了，還不知道後面怎麼寫。」

聽到蔡淑臻回憶這部戲拍20天左右，薛仕凌不可置信地說：「我怎麼覺得我拍了兩個月！因為真的太累，而且我不喜歡御澤這角色。殺青時真的很想說不要再跟我講《自願》有關的事！當時狀態不是很好，身旁工作人員還說我可能需要去大自然療癒或去廟裡走一走。但現在好了啦！」