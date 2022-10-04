EASY SHOP響應十月國際乳癌防治月，加強推動「依妳」乳癌術後內衣服務，更呼籲女性定期乳防篩檢「愛自己 粉EASY」。（EASY SHOP提供／馮惠宜台中傳真）

國健署補助年滿45至69歲女性，每2年可免費接受一次乳房攝影檢查，台中市衛生局統計今年符合乳房X光攝影檢查女性逾43萬人，唯至今僅有7萬5941名女性完成篩檢；響應十月國際乳癌防治月，台中市衛生局加碼抽2500元、500元、50元的超商商品卡及黃金老虎，鼓勵女姓朋友定期接受乳房攝影檢查。

台中市衛生局長曾梓展表示，乳癌為我國女性癌發生率第一位的癌症，根據衛福部的數據公告，在台灣每36分鐘就有一名女性被診斷出罹患乳癌，且罹癌年齡有更年輕化的趨勢，而乳房X光攝影是乳癌篩檢的最佳工具，透過定期篩檢可及早發現無症狀的初期乳癌，掌握治療黃金時期，提升治癒率和5年的存活率。

響應十月國際乳癌防治月，台中市衛生局即日起至11月20日，辦理「乳攝安心定期做、虎禮健康大放送」乳癌篩檢推廣活動，只要年齡45到70歲設籍台中市的女性至乳房攝影醫療院所或社區乳攝車完成乳房X光攝影檢查，即可得抽獎卡，有機會獲得2500元、500元、50元的商超商品卡及黃金老虎，提醒45至69歲的女性，近2年尚未接受乳房X光攝影檢查者，可攜帶健保卡至台中市29家乳房X光攝影醫療院所或乳攝車接受篩檢。

另，深耕女性內衣市場20多年的EASY SHOP響應國際乳癌防治月，邀來台灣年輕病友協會理事長米娜、營養師高敏敏、張語希擔任品牌活動大使，舉辦一連串的粉紅活動；更於乳癌防治月加強推廣「依妳」乳癌術後義乳內衣及「術後內衣整補服務」，希望用貼心的服務滿足專屬的需求。