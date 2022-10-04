警方凌晨4點10分再於板橋區中正路及公館街口攔截陳男、曾男。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方將涉案男子押回調查。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警從後車廂起出刀槍棍棒。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市4名21歲年輕人因無錢花用，討論後向民間小額放款借34萬元，沒想到他們剛拿到錢，就直接朝對方噴灑辣椒水，再捲款逃跑，警方獲報後擴大追緝，3小時內就將4人逮回，還在車輛內搜出西瓜刀、鋼珠槍等，全案詢後依詐欺、傷害等罪嫌移送法辦。

警方調查，21歲的張男、林女、陳男以及曾男和小額借款業者25歲陳男、34歲蘇男，相約今天凌晨1點在板橋區南雅南路一段上的KTV前面交，陳男先將分為2包的34萬元新台幣交給張男，並要求張男簽下本票，不料張男一拿到錢就朝對方狂噴辣椒水，再將錢塞給同夥陳男、曾男，4人分別開車、奔跑逃離現場。

警方獲報後，擴大調閱監視器掌握犯嫌特徵、車輛，便傳喚張、林兩嫌到案說明，凌晨4點10分再於板橋區中正路及公館街口攔截陳男、曾男，但車上僅剩4萬餘元現金，其餘現金已消失無蹤，警將持續追查。

另警方搜查時，還從後車廂起出西瓜刀1把、鋼珠槍2把、開山刀1把、辣椒水1罐、鋁棒1把、折疊刀2把、手指虎1個，全案詢後依詐欺、傷害等罪嫌移送法辦，無故攜帶刀械部分則依社維法裁罰。