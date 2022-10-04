俗話說親兄弟明算帳，代表牽扯到金錢的事情，即使是家人也要計算得很清楚。一位人夫表示，自己17歲加入國軍志願役當了4年兵，期間他每個月只花5千元到8千元，薪水都上交給父母管理。沒想到近日為了買房查詢帳戶才發現，爸媽竟然在這些年偷偷匯走100多萬元！

原PO在「爆料公社APP」發文表示，他退伍後輾轉投入房仲業存了5萬元，雖然狼狽，但也慶幸自己過去存了點錢。由於結婚準備買房，去年他跟爸媽拿回過去存的錢要付頭期款，沒想到爸媽卻說「你只剩下30萬」，讓平時根本不住家裡的他晴天霹靂。

原PO調閱銀行紀錄後發現，過去職軍生涯存的錢，扣掉結婚花的40萬元，自己應該還剩下139萬元，戶頭卻只剩下30萬元，只好拿著厚厚一疊資料攤牌，打折要求爸媽償還120萬元，結果卻反被罵是不孝子，索討他18歲前的房租、養育費，連老婆也被拖下水挨罵。最後直到原PO嗆聲，「不還給我120萬，我只好告你侵佔了」，爸媽才終於肯還錢，但雙方也因此決裂。

原PO感嘆，家裡4個孩子中他最爭氣，爸媽一直從他身上挖錢，卻給最不爭氣的一棟房子，連他的老婆都被汙衊跟公婆爭家產，最後他只好和爸媽決裂；雖然今年他因此無法回家吃年夜飯，但他捍衛了老婆、捍衛了自己的努力，「我真心覺得我沒做錯，但很遺憾…」。