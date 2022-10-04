林秋宏的《黑面琵鷺》畫出成群的候鳥與黑面琵鷺聚集在溼地中飛翔覓食的景象。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

林秋宏的《蜀葵花韻》將地方推動蜀葵花海觀光的魅力，通過畫筆將人山人海觀賞蜀葵花的美景畫入心坎與畫布。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

莊建裕的《勤耕農夫》呈現鄉下勤儉樸實精神的動容情節揮灑在畫布裡。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

莊建裕的《馬祖風光》則將原以漁業維生的列島變成坑道、碉堡的軍事重地，帶著幾許美麗卻神祕色彩的戰地風貌。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

來自台南府城的伉儷莊建裕與林秋宏，教職退休後寄情油彩，莊建裕善以描繪鄉土風情與老建築為主題，林秋宏則以風景花卉見長，台南市政府祕書處10月邀請莊建裕、林秋宏夫婦倆到民治市政中心一樓大廳舉辦「宏美寶島」油畫聯展，讓觀眾欣賞畫壇眷侶莊建裕、林秋宏筆下的台灣風景與溫情。

市府祕書處推動民治中心藝文展，10月邀請莊建裕、林秋宏伉儷舉辦「宏美寶島」油畫聯展；莊建裕、林秋宏自教師退休，便寄情油彩繪畫創作，兩人作品曾入選公教美展、庶民美學獎，並獲邀各畫會與各地藝廊聯展數百次，在累積多年創作能量後，這次首度合體舉辦聯展。

莊建裕表示，歲月靜好，創作也是一種「藝與美」的溝通語言，他從事繪畫只是單純想在線條與色彩之間讓自己得到舒緩。林秋宏則提到，創作是一種分享生活體驗的過程，期盼透過畫作可以讓更多人欣賞大自然藝術之美、增添生活美感，也療癒身心靈，提升對生命的創新、態度與價值觀。

祕書處指出，莊建裕、林秋宏描繪台灣自然風光與鄉土人情的創作令人驚艷，其中莊建裕的《馬祖風光》則將原以漁業維生的列島變成坑道、碉堡的軍事重地，帶著幾許美麗卻神祕色彩的戰地風貌；林秋宏的《蜀葵花韻》將地方推動蜀葵花海觀光的魅力，通過畫筆將人山人海觀賞蜀葵花的美景畫入心坎與畫布。

莊建裕、林秋宏老師「宏美寶島」油畫聯展，即日起至10月31日於民治市政中心一樓大廳，展出時間為每周一至周五為上午9點至下午5點；因應防疫需要，提醒參觀來賓戴口罩，量測體溫後進入展廳欣賞。