「綜藝天王」吳宗憲上月26日剛過60歲大壽，他當時曬出3女1子的照片，感性地說：「你們都長大了！」今（4日）深夜，吳宗憲再上傳38歲與兒女的合照，凍齡的外表被孩子稱讚：「都長一樣。」

吳宗憲4日凌晨12點多在臉書PO兒女為他慶生而找出的舊照，左上方寫著：「從38歲到60歲都長一樣的爸爸～生日快樂～」吳宗憲透露照片中的一男一女是鹿希派和小姐姐，感慨地寫下：「歲月改變了很多，你們也變成長大的樣子了⋯⋯⋯兒子；要乖一點！要學會對這個社會有貢獻！寶貝女兒；趕快給爸爸一個完整的藝術家，等你開畫展喔！」

許多網友除了留言祝吳宗憲生日快樂，也紛紛讚嘆：「嘿嘿～厲害啦！38－60五官都沒變，多了雄心壯志、頑童之心、度量宏大」、「好棒的回憶照片」、「從20年前看憲哥看到老～還是喜歡憲哥」、「憲哥真的都沒變」、「這個爸爸真偉大，靠自已能力，給孩子最好的」。

事實上，吳宗憲對4名子女的教育相當用心，不惜砸大錢將他們送出國，長女吳姍儒（Sandy）畢業於華盛頓州立大學，現在和爸爸主持節目《小明星大跟班》，曾獲金鐘綜藝節目主持人獎，今年初跟交往5年男友結婚，目前懷孕5個月；二女兒Vivian（吳則含）畢業於西雅圖華盛頓藝術大學，去年嫁給朱立倫外甥Wilson（蔣豐蔚），現在懷孕6個月；三女兒Olivia畢業於美國紐約視覺藝術大學，兒子鹿希派（吳睿軒）則遺傳到爸爸的音樂細胞，畢業於美國波士頓伯克利音樂學院，耗資至少5百萬發行專輯《P》。