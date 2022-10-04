爭取連任的朴子市長吳品叡遭對手抨擊建設有缺失，她淡然回應謝謝指教。（取自吳品叡臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市選舉愈來愈火熱，民進黨提名朴子市長參選人涂建軒今重炮轟對手吳品叡4年執政無能，幾個小型公共建設大部分都有缺失，代表吳品叡沒有城市治理規畫的能力，朴子市公所回應感謝「市民」的指教，也說很多建設並非立即完成，但第1個4年就讓市民有感，要感謝公所同仁的努力。

涂建軒繼昨天質疑同黨議員參選人黃嫈珺與無黨籍市長吳品叡同台，是破壞黨的團結後，今又重炮轟吳品叡公共建設有缺失，愧對朴子市民！涂也點名朴子防汛倉庫、鐵支路公園、大鄉集會所和朴子殯儀館等工程有缺失。

涂建軒說，防汛倉庫花費930萬完工，但設計規畫跟原先不同，原本應該要有門有圍牆，現在做起來只是一個遮雨棚。鐵支路公園多次動工停工，造成市民運動不便利，完工後的公園幾乎雷同，批吳品叡執政的市公所規畫能力與效率都嚴重不足。

涂建軒指出，大鄉集會所工程延宕4年，多次動工停工，公所行政效率明顯不足，辜負市民的期待，有行政疏失才導致大鄉集會所無法如期完工，第一次沒建照就發包給廠商，廠商等不到建照提早解約，也讓公所用公帑去賠償，浪費納稅人的錢。

涂建軒說，朴子殯儀館沒建照，花80幾萬補建照，最重要的是殯儀館還是違建，浪費市民納稅錢，這些零零總總的小型工程，代表著吳品叡沒有城市治理規劃市政的能力，不但執政無能，也沒有行政效率。

公所感謝涂的指教，也說代表他也看見每一個建設有多麽不容易，涂說的每項建設，從爭取經費到執行，皆要符合所有規範，尤其很多建設不是立即能完成，就像中央執政總說建設要10年、20年，感恩同仁付出，讓市民4年就有感。