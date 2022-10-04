教育部技職司長楊玉惠說明退場審議會討論情形。（林志成攝）

教育部今召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第5次會議，之前在第4次會議中已被列為專案輔導學校的和春技術學院，本次會議令其自112年5月10日起停辦。審議會之後將審私立高中職列專輔學校，目前超過10所學校被提報審議。

教育部表示，退場審議會第5次會議，由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，全部委員29人中，有25人出席，出席委員人數已達全體委員人數2／3。

教育部技職司長楊玉惠表示，和春技術學院已於第4次會議審議認定為專輔學校，這次會議令其112年5月10日起停辦。現在和春技術學院所有學生僅72人，四技部的大四生及五專部的五年級共34人可於明年原校畢業，其他學生則安排轉至其他學校就學。

和春技術學院並於今天完成董事會的改組，全部9名董事中，包括3名學校教職員生代表、4名學者專家及2名原來的董事，他們將在11月15日上任，負責處理學校後續解散及清算事宜。

有關加派專案輔導學校所屬學校法人董事及監察人部分，依規定教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人。

目前經審議列為專案輔導學校計有大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學等6所學校，本次退場審議會逐案審議通過各校加派董事及監察人名單。教育部後續將依規定派任各校經本次會議審議通過的董事及監察人。

教育部表示，後續將經退場審議會審議通過的專案輔導學校名單及其所屬法人董事會名單，公告於大專校院校務資訊公開平臺專區網頁，以強化專案輔導學校的治理。

楊玉惠說，大專校院列專輔學校的部分暫時告一段落，接下來要處理私立高中職，目前被提上來的學校「好多好多」，超過10所。